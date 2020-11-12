عضو المجلس الاستشاري لترامب: أمريكا لا تقبل التزوير بالانتخابات مهما كان الفائز

قال جبريال صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «الولايات المتحدة لديها دستور ومؤسسات لا تقبل التزوير بالانتخابات مهما كان الفائز»، مشيرًا إلى انتظاره واحترامه قرار المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف خلال لقاء لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن إثبات وجود نوع من التحايل على الدستور الأمريكي يؤدي إلى فوز دونالد ترامب، مؤكدًا أن المحكمة العليا الجهة التي تقرر النتيجة.

وأوضح أن قبول المحكمة الدستورية بخطأ الحاسب الآلي في عملية عد الأصوات يعني فوز جو بايدن بالرئاسة، قائلًا إن الوضع يتغير بشكل كامل إذا أقرت المحكمة بأن المسألة تتعارض مع الدستور.

ولفت عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن الأخير ينتظر إقرار الأمور من الناحية الدستورية، موضحًا أن إصدار شهادة الفائز يتم عبر المجالس التشريعية في الولايات.