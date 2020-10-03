مصر للطيران: بلاغ كاذب بوجود قنبلة سبب إلغاء الرحلة المتجهة من الدمام إلى القاهرة

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صرح مصدر مسئول بمصرللطيران أنه بعد إقلاع رحلة الشركة رقم MS2688 المتجهة من الدمام إلى القاهرة قرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى، بسبب بلاغ كاذب بوجود قنبلة.

وذكرت الشركة أنه بعد الكشف الأمني من قبل السلطات السعودية للطائرة، تبين أن التهديد كاذب .