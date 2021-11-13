انقطاع المياه ليومين عن ثاني أكبر مدن زيمباوي

تواجه بولاوايو، ثاني أكبر مدينة في زيمبابوي، انقطاع إمدادات المياه لمدة 48 ساعة بسبب تفاقم انقطاع التيار الكهربائي الذي يؤثر على البلاد.

وقال كريستوفر دوبي مسؤول الشؤون المالية والإدارية بالمدينة في بيان تم أرساله بالبريد الإلكتروني اليوم الجمعة، إن النقص فى المياه سببه استمرار انقطاع التيار الكهربائي، مما جعل خزانات المدينة غير قادرة على ضخ المياه. وسيتم استثناء الصناعة والمناجم ووسط المدينة فقط من قطع المياه، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويمثل نقص المياه عبئا إضافيا على السكان والشركات التي تعاني بالفعل من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة يوميا. وجاء قطع المياه الذي نفذته السلطات في المدينة من قبل استجابة للجفاف.

وقالت شركة الطاقة في زيمبابوي يوم الثامن من تشرين ثان/ نوفمبر إن مشكلات الطاقة في زيمبابوي نجمت عن "خطأ تقني" في محطة الطاقة التي تعمل بالطاقة الحرارية في هوانج، وأنتجت البلاد 1095 ميجاوات اليوم الجمعة، وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني لشركة زيمبابوي للطاقة، بينما يبلغ الطلب 1700 ميجاوات.