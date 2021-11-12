عضو بالشيوخ: الرئيس حريص على الأشقاء في الوطن العربي واستقرار أوضاعهم

أشاد النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فرنسا اليوم حول استقرار ليبيا الشقيقة ، مؤكدا أن هذا يدل على اهتمامه وحرصه بقضايا الأشقاء في الوطن العربي وباستقرار أوضاعهم، وقوة دور مصر المحوري وتأثيرها الإقليمي والدولي.



وأضاف حمزة، في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي خلال كلمته أكد على عدد من الرسائل الهامة أبرزها حق الشعب الليبي الشقيق في رسم ملامح دولته واختيار قياداته انتخاب حر مباشر وخروج كافة القوات الأجنبية من دولتهم وترك ليبيا لأهلها.



واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تخرج إلا من زعيم قومي وكلمة تاريخية للأجيال القادمة تنحاز لإرادة الشعب الليبي وأمل أن يستجيب العالم لكلمة الرئيس ومخرجات مؤتمر باريس لدعم ليبيا وأن ينعم شعبها بالإستقرار وإنهاء كافة التدخلات الأجنبية فورا .



واختتم حمزة قائلا :"نفخر برئيس مصر الذي أعاد لوطننا دوره المحوري مع الأشقاء وأعاد للمصريين ثقتهم في كل خطوة تخطوها قيادتهم".