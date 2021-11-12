وزير الأوقاف: ما حدث لعمارة المساجد في عهد الرئيس السيسي غير مسبوق

أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال افتتاح مسجد التقوى بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية أن ما حدث في عمارة المساجد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، غير مسبوق، وأن الوزارة ماضية في رسالتها في عمارة المساجد.



وأضاف، أن هدف الوزارة من رفع صناديق التبرعات هو تنظيم عملية التبرع لتكون في إطار من الحوكمة والنزاهة والشفافية من خلال الدفع غير النقدي، والدخول إلى الجمهورية الجديدة بما يليق بالدولة المصرية في مختلف المجالات، ويسهم النفع من أموال التبرعات بوضعها في مواضعها الصحيحة.



ونوه أن ذلك يأتي في إطار من الحوكمة المالية ليذهب المال إلى ما خصص له فعلًا سواء في عمارة المساجد، أم في خدمة المجتمع والأسر الأولى بالرعاية في دورة مستندية دقيقة و شفافة.