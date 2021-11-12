طعام كبار السن إحدى المشكلات التى تبدو كالسهل الممتنع. قد يتصور البعض أن طعام تلك المرحلة امتداد لما سبقها أو أن كبار السن يحتاجون البروتينات بصورة أكبر أو أن الطعام يجب أن يكون دسما وبكميات أكبر. أفكار كثيرة قد يصنعها اهتمام الأسرة بكبار السن فى البيت المصرى لكن الواقع أنها معادلة يجب أن تخضع للمعيار الأهم وهو المتغيرات التى تحدث بمرور الوقت ومع تقدم العمر والتى تجعل أهمية ونوعية الطعام تتوقف على الاحتياجات الحقيقية الناشئة عن ما يحدثه العمر من تغييرات فى جسم الإنسان:



< مع تقدم العمر تتباطأ العمليات الحيوية فى الجسم وأهمها عمليات الإيض الغذائى المختلفة.



< انخفاض كتلة العضلات وانخفاض الشهية وعدم الإقبال على الطعام لسابق عهد الإنسان مع انخفاض حدة حاسة الشم وضعف براعم التذوق.

< انخفاض قدرات الجسم فى التعرف على الأحاسيس الحيوية مثل الجوع والعطش.

< سوء الامتصاص فى الجهاز الهضمى لعدد من العناصر الهامة مثل فيتامين ب١٢ والكالسيوم والحديد وغيرها من المعادن والفيتامينات.

فى مواجهة تلك التغيرات يجب أن يهتم من يعتنون بكبار السن ببعض السلوكيات التى قد تفيد بالفعل ومعها يمكن تعويض ما ينقص:

< تقليل عدد السعرات الحرارية فى محتوى الوجبات التى يتناولها كبار السن أمر يضمن الحصول على الطاقة الكافية مع عدم زيادة الوزن.

< محاولة إضفاء لمسات مختلفة تحض على فتح الشهية والإقدام على الطعام برغبة حقيقية. كإضافة التوابل المختلفة أو تعدد الخضراوات وأصناف الفاكهة وتشجيع أن يتواصل كبار السن دائما مع بقية أفراد العائلة فى عشاء أو غداء جماعى يتيح لهم التواصل المستمر مع مجتمعهم.

< زيادة مجموعات الغذاء الصحى من الخضراوات والفاكهة والبروتين عالى القيمة والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان. الحرص على شرب الماء باستمرار وكميات كافية.



< تناول المكملات الغذائية الأساسية مثل فيتامين (د) والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين ب١٢.



< الحرص على إجراء التحاليل الدورية يضمن التعرف على كل ما ينقص فى طعام كبار السن فيمكن دائما تعويضه.