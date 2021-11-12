المانيا تسحق ليختنشتاين في تصفيات كاس العالم

سحق منتخب ألمانيا ضيفه منتخب ليختنشتاين 9 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالمجموعة العاشرة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ولقن المنتخب الألماني ، الذي كان قد حسم تأهله للبطولة في الجولة الماضية، ضيفه دروسا في فنون كرة القدم، ليرتفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد ليختنشتاين عند نقطة واحدة في المركز السادس والأخير.

وبعد أن تلقى يانس هوفر لاعب ليختنشتاين البطاقة الحمراء بسبب تدخله القوي على ليون جورتزيكا لاعب المنتخب الألماني في الدقيقة الثامنة، تقدم منتخب بألمانيا عن طريق إلكاي جوندوجان في الدقيقة 11 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف دانيال كوفمان لاعب ليختنشتاين الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 22 سجل ليروي ساني الهدف الثالث للمنتخب الألماني، قبل أن يضيف ماركو ريوس الهدف الرابع بعد ذلك بدقيقة.

وسجل ليروي ساني الهدف الخامس في الدقيقة 49، ثم اضاف توماس مولر الهدف السادس في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 80 سجل باكو الهدف السابع وبعد ذلك بست دقائق عاد مولر ليضيف الهدف الثامن، ثم اختتم جوبيل لاعب ليختنشتاين مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف التاسع بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، خيم التعادل السلبي على مواجهة رومانيا وايسلندا.

ورفع المنتخب الروماني رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع منتخب أيسلندا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير).