محكمة إسرائيلية تأمر بإعادة طفل نجا من حادث تلفريك إلى أسرته في إيطاليا

قضت محكمة استئناف إسرائيلية، بإعادة طفل 6 سنوات، نجا من حادث عربة تلفريك، في إيطاليا، في وقت سابق، هذا العام، إلى أسرته في إيطاليا.

وأيدت المحكمة الجزئية في تل أبيب، قرارا أصدرته محكمة درجة أدنى، بإعادة ايتان بيران ، للعيش مع عمته، في بافيا، في إيطاليا، في غضون 15 يوما.

وإيتان هو الناجي الوحيد في الحادث، الذي وقع بالقرب من بحيرة "ماجيور" في مايو الماضي. وفقد والديه وشقيقه الأصغر واثنين من أجداد الأجداد، عندما تحطمت عربة التلفريك، على الأرض، بعدما انقطع كابل.

ولقي 14 شخصا حتفهم بشكل إجمالي.

وقضت المحكمة الجزئية بأن تدفع أسرة الجد في إسرائيل التكاليف القانونية لإعادة إيتان إلى إيطاليا، والتي تبلغ حوالي 16 ألف دولار.

وذكرت تقارير إعلامية أن مكتب المدعي العام في بافيا، أصدر مذكرتي اعتقال دوليتين، ضد الجد، وشريك مزعوم، بناء على اتهامات لها صلة بالخطف.

وذكرت صحيفة "كوريير ديلا سيرا" أن الهيئة القضائية الإيطالية أرسلت طلبات تسليم إلى إسرائيل، حيث يعيش الجد وإلى قبرص، حيث يعيش الشريك المزعوم.

وذكرت تقارير إعلامية أن إيتان يحمل الجنسيتين الإيطالية والإسرائيلية. وتردد أنه ولد في إسرائيل، لكن هو ووالداه انتقلوا إلى إيطاليا، بعد وقت قصير من ولادته.