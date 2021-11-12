تعرف على أسعار الأسماك بجنوب سيناء

إقبال المواطنين على أسواق الأسماك بمحافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار بعض الأنواع، واستقرار أسعار الأنواع الأخرى، تزامنًا مع فتح الصيد في مياه خليجي العقبة والسويس بعد فترة منع دامت لشهور.

وشهد سمك الباغة والبساريا إقبال من قبل المواطنين في مدينة طور سيناء نظرًا لكون أسعارهم تناسب محدودي الدخل.

وقال مختار محمد، أحد التجار بسوق السمك بمدينة الطور، إن السمك بمحافظة جنوب سيناء يعد أرخص بكثير عن المحافظات الأخرى، لكون الكميات التي تنتج أكبر بكثير من الكثافة السكانية بالمحافظة، لافتًا إلى أن كيلو السمك الباغة يتراوح بين 10 إلى 15 جنيها طبقًا للحجم، وأسماك الكحاية 20 جنيها، وأسماك الموزة والبونجز 20 جنيه، والكسكومري من 20 إلى 25 جنيها، والبساريا 10 جنيهات ويطلق عليها الأجانب الأنشوجة، ويقبل المواطنين على أسماك الباغة والبساريا.

وأضاف "مختار" أن سمك البراص سعر الكيلو يصل إلى 30 جنيه، والبياض 50 جنيها، والحريت 30 جنيها، وحريت أسمر 10 جنيهات، والخرمان من 25 إلى 30 جنيها، والكوشر 30 جنيها، والبوري 70 جنيها، جمبري 120 جنيه، جمبري جامبو 150 جنيها، حريت أخضر 40 جنيها.

وأوضح أن جميع أنواع الأسماك متوفرة، والسعر يشهد انخفاضًا في البيع والشراء، لذا يوجد إقبال من المواطنين على شراء السمك، خاصة الباغة لحرص المواطنين على تخزينها خلال موسمها.