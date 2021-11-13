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كندا تجيز لقاح موديرنا كجرعة ثالثة معززة ضد كورونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 11:56 م | آخر تحديث: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 11:56 م

أجازت هيئة الصحة الكندية لقاح موديرنا الخاص بفيروس كورونا لاستخدامه كحقنة معززة، لتصبح ثاني اللقاحات التي يتم إجازتها في هذا الشأن بعد شركة فايزر.

وقالت هيئة الصحة الكندية، في بيان اليوم الجمعة، إن جرعة تعزيز موديرنا ستكون نصف جرعة. وهو ما يختلف عن جرعة فايزر المعززة "الثالثة"، وهي جرعة كاملة.

وجاء في البيان الصحفي أن "اللقاح المعزز لكوفيد-19 هو جرعة إضافية من اللقاح تُعطى بعد الانتهاء من سلسلة اللقاح الأولية". وأضافت: "تم تصميم الجرعة المعززة لمساعدة الأشخاص في الحفاظ على حمايتهم من كوفيد-19 بمرور الوقت".

ويحق لكل شخص بالغ أكثر من 18 عاما الحصول على جرعة ثالثة معززة إذا مر ستة أشهر على الأقل من حصوله على الجرعة الثانية العادية.

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