 الخارجية اللبنانية: مكاتب للبعثات تستقبل غدا الراغبين في التسجيل للمشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة - بوابة الشروق
الجمعة 12 نوفمبر 2021 9:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟

النتـائـج تصويت

الخارجية اللبنانية: مكاتب للبعثات تستقبل غدا الراغبين في التسجيل للمشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 8:51 م | آخر تحديث: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 8:51 م

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية فتح مكاتب بعض البعثات، غدا السبت، وتأمين حضور موظفين وخصوصا تلك التي تواجه ضغطا في تسجيل المغتربين الراغبين في التصويت بالانتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل.

وأكدت الوزارة، أن هذا القرار جاء لمساعدة المواطنين الراغبين في التسجيل لاستيعاب جميع الأعداد المتقدمة قبل غلق باب التسجيل يوم 20 نوفمبر الجاري.

وشددت الوزارة على ضرورة اتصال المواطنين مسبقا بالبعثة التي يرغبون بالقدوم إليها وذلك للتأكد أن مكاتبها مفتوحة وحرصا على حسن سير العمل.

كانت الجريدة الرسمية في لبنان قد نشرت هذا الشهر تعديلات قانون الانتخابات النيابية لتدخل حيز التنفيذ والتي تضمنت السماح للبنانيين المغتربين بالتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة كل وفقا لدائرته الانتخابية للاختيار بين المرشحين في الداخل خلال الانتخابات التي تقرر موعدها وفقا للتعديلات في 27 مارس المقبل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك