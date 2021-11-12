قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنّ هناك أكثر من 95 سوقًا عشوائية بالمحافظة منذ عام 2011.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي يُقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، عبر شاشة "etc"، مساء الخميس، أن هناك مئات الآلاف من الباعة الجائلين الذين يفترشون الشوارع.

وأوضح أن طرد هؤلاء الباعة من الشوارع يعني تضرر الكثير من الأسر التي تعتمد على هذه الأعمال، لافتًا إلى إنشاء سوق حضارية في محطة مصر يضم ثلاثة أدوار بعدد الباعة الجائلين الموجودين في المحطة.

وأشار إلى حصول هؤلاء الباعة على ضمانات، تشمل أن كل بائع موجود في المحطة سيحصل على باكية ويعمل في السوق ليتعايش من خلالها، مؤكّدًا الانتهاء من هذا المشروع خلال ثلاثة أشهر.

ولفت إلى أنّه سيتم العمل بعد ذلك في منطقتي المنشية ومحطة الرمل بالاعتماد على مشروع السوق الحضارية، مشيرًا إلى إزالة سوق الهانوفيل الذي يفصل بين الإسكندرية وطريق مطروح وهو عبارة عن كيلو متر واحد لكن السير به كان يستغرق ما بين ساعة إلى ساعة ونصف.

وأوضح أنه تم نقل الباعة لمكان آخر مجاور، وتابع: "صحيح أنهم انتقلوا إلى سوق عشوائية أيضًا لكن فكينا أزمة لحين إنشاء سوق متطورة".