السيسي: تعاون مصر مع اليونسكو لإنقاذ معيدي أبو سمبل وجزيرة فيلة من الغرق تجربة مهمة في حماية التراث العالمي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تفخر بكونها ضمن الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو، وبتطور علاقاتها بالمنظمة على مدار عقود لتصبح نموذجا للتعاون البناء على مختلف الأصعدة.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته خلال احتفالية منظمة اليونيسكو بباريس مساء اليوم بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها، إن مشروع التعاون مع المنظمة لإنقاذ معبدي أبو سمبل وجزيرة فيلة من الغرق، والذي استمر على مدار عقدين من القرن الماضي، يعد أحد أبرز تجليات هذا التعاون وأهمها، بما يمثله من تجربة مهمة في تاريخ عمل المنظمة ومسيرتها في حماية التراث العالمي.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.