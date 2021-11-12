قال الفنان أحمد السقا، إن فيلم "بابا" يمثّل صدقة جارية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس: "كان فيه ناس كتير قبل الفيلم ده معندهاش معلومة الحقن المجهري، وإن اللي مش بيخلف ممكن يخلف".

وتابع: "أنا أعرف اتنين، بعد الفيلم ده كل واحد فيهم بقى عنده 3 أبناء".

وأكّد السقا أنه غير نادم على أي عمل من أعماله الفنية، مشدّدًا على أن ذلك لا يعني خلوها من الأخطاء.

وأشار إلى أن كل عمل كانت بها مميزات وعناصر نجاح، إلى جانب بعض الأخطاء، معقّبًا: "الكمال لله فقط".

وأوضح السقا أن يختار أعماله بقلبه، وأكمل: "وأنا بقرأ الإسكربت لو عينيا شافت اللي بقرأه واتجسد قدامي باشتغله على طول.. ولو كملت النسخة على بعضها يبقى الفيلم دخل قلبي".

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