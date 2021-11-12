غلق مسجد عبد المنعم رياض بالدقهلية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، غلق مسجد عبد المنعم رياض– بمنية غريطة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية؛ لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف الدقهلية.



وأكدت الوزارة على عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد وموافقة لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف على إعادة الفتح، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك، مع بيان أن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة.