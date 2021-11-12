نائب رئيس مالاوي يدعو لإجبار البنوك على خفض الفائدة

دعا نائب رئيس مالاوي سولوس تشيليما البنك المركزي بالبلاد لدراسة إجبار البنوك على خفض أسعار الفائدة والمساعدة في تنشيط النمو الاقتصادي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال تشيليما في مؤتمر يوم أمس الخميس إن الفارق بين الفائدة على الودائع للعملاء وسعر الفائدة على الاقتراض والبالغ أكثر من 23%، كبير للغاية ويجب معالجته "باعتباره أمرا ملحا"، ويجب أن يصدر بنك الاحتياط توجيها لتقليصه إذا لم يكن الإقناع مجديا.

وأضاف أنه "مع انفتاح القطاع المالي، كان المرء يتوقع أن تجبر المنافسة على خفض الفارق.. لكن الحال لم يكن كذلك".

كان البنك المركزي قد أبقى سعر فائدته الرئيسية عند 12% الأسبوع الماضي، حيث يسعى لاحتواء التضخم المتوقع أن يبلغ في المتوسط 1ر9% هذا العام، بينما لا يزال يدعم النمو الاقتصادي الذي يتسارع إلى 8ر3%.