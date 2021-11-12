أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن أزمة المناخ هي أهم معركة في حياته، بل هي معركة يمكن بل ويجب أن نفوز بها.

وكتب جوتيريش، في تغريدة عبر موقع تويتر: "بصفتي أمينا عام للأمم المتحدة، لدي العديد من المعارك، ولكن الكفاح ضد أزمة المناخ هو أهم معركة في حياتي. إنها معركة يمكننا بل ويجب أن نفوز بها. لا يمكننا الاستسلام. لن استسلم".

وأضاف "أن العمل المناخي مسؤولية الجميع. ويجب على كل بلد وكل مدينة وكل شركة وكل مؤسسة مالية أن تقلل بشكل جذري وموثوق وقابل للتحقق من انبعاثاتها الكربونية بدءا من الآن".

وتابع "نحن بحاجة إلى تنفيذ التعهدات. إلى أن تصبح الالتزامات ملموسة. إلى التحقق من الإجراءات. إلى سد فجوة المصداقية العميقة والحقيقية".