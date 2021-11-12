المجلس العالمي للتسامح والسلام يشارك في إحتفال مجلس الشباب المصري بمرور خمس سنوات على تأسيسه

شاركت رئيس الجمعية العمومية للمجلس العالمي للتسامح والسلام الدكتورة هاجر أبو جبل اليوم الخميس احتفال مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح، بمرور خمس سنوات على تأسيسه.

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ والجهات التنفيذية، وممثلي عدد من السفارات العربية والدولية وعدد من القيادات في مجال المجتمع المدني ، وتأتي تلك المشاركة في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في يوليو الماضي.

وشاركت" أبو جبل" - وفق بيان صحفي صدر اليوم الخميس"- في جلسة نقاشية تحت عنوان "المرأة ودورها في بناء السلام: تجارب عربية وجهود موحدة"، بحضور الدكتورة "بلقيس أبو إصبع مستشارة مكتب المبعوث الأممي في اليمن، والدكتورة "رائدة الذبحاني" المتخصصة في القانون الدولي.

وكرم الدكتور "محمد ممدوح "رئيس مجلس الشباب المصري، الدكتورة "هاجر أبو جبل' رئيسة الجمعية العمومية للتسامح والسلام، ضمن عدد من النماذج النسائية التي تسعى لنشر ثقافة السلام والتوعية بدور المرأة في هذا المجال.