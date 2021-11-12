دراسة علمية حديثة: ألوان من الطعام لاعتدال المزاج

دراسة علمية مدهشة أعلنت نتائجها فى المؤتمر السنوى لجمعية الكمياء الأمريكية تشير إلى أن هناك من ألوان الطعام ما يملك أثر بعض الأدوية التى يصفها الأطباء وتصرف بتذاكر طبية لعلاج حالات تبدل الأحوال المزاجية للإنسان والمشاعر الاكتئابية.



استعرض فريق البحث الأمريكى ألفا وسبعمائة مادة مختلفة فى ألوان الطعام لرصد أثر مماثل فيها لذلك الأثر الذى يحدثه عقار يطلق عليه Depakot وآخر Depakene كأسماء تجارية بينما المادة الفعالة فيهما هى Valproic Acid أو حامض فالبروك. يستخدم أطباء الأمراض النفسية والعصبية تلك الأدوية لعلاج حالات تقلب المزاج التى تصاحب الكثير من الحالات العصبية.



كان من أهم ألوان الطعام التى احتوت على مواد شبيهة فى أثرها الملطف لحدة تقلبات المزاج: الشيكولاتة والتوت البرى والأزرق والأحمر القرمزى أيضا الفراولة والشاى وأنواع من الجبن خاصة تلك التى حفظت لفترات طويلة قبل تناولها ويطلق عليها «قديمة».

رغم تأكيد فريق البحث على صحة النتائج إلا أن البحث يشير أيضا إلى أن هذا لا يعد علاجا للاكتئاب أو أنه يحل محل الأدوية المستخدمة حاليا والمعروفة بمضادات الاكتئاب.

يوصى فريق البحث بأن يحتوى طعام الإنسان من متقلبى المزاج أو حتى الأصحاء تلك الألوان المفيدة من الطعام إلى جانب الاهتمام بالمسلمات من قواعد الطعام الصحى والحفاظ على وزن سليم إلى جانب التوقف نهائيا عن التدخين وممارسة بعض من النشاط البدنى.



تلك النتائج أيضا دفعت فريق البحث العلمى للبداية فى الاستعداد لدراسة ألوان أخرى من الطعام وما تحتويه من مكونات قد يكون لها بالفعل تأثير مباشر على الحالة النفسية للإنسان أو يمكنها المساهمة فى تأخير مظاهر الشيخوخة أو الاحتفاظ بقدرات ذهنية وعقلية سليمة وحماية الإنسان من أمراض كالألزهايمر أو اضطرابات الذاكرة.



فى ذات الدراسة وجه الأطباء رسالة لزملائهم تطالبهم بالتريث قبل علاج مرضى النفس من الاكتئاب إلا بعد التأكد من التشخيص وتداعياته على المريض. ذكر فريق البحث أن هناك بعض حالات تقلب المزاج والتعرض للمشاعر الاكتئابية وربما الإحساس باعتلال الحالة النفسية تشخص على أنها اكتئاب مرضى الأمر الذى يجعل من الأدوية ضرورة لذا لزم التريث ووجبت مراجعة المريض لمرات قبل التشخيص النهائى.