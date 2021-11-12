نقابة الأطباء توضح آثار عدم إصدار قانون المسؤولية الطبية

قال الدكتور أيمن سالم الأمين العام لنقابة الأطباء، إنّ عدم إصدار قانون المسؤولية الطبية يجعل المتقدم في السن والذي حقق شهرة كبيرة، سيحجم عن تعريض نفسه للعمل على حالة تصل فيه نسبة النجاح لـ30%.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة السر" الذي يُقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي خالد ميري، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس: "الطبيب هيقول للمريض أنا شايف إنك لدكتور تاني، والدكتور التاني هيقوله روح لدكتور تالت.. كله مش هيبقى عاوز يشيل المسؤولية، والمريض سيتوفي في السكة".

وأوضح أن شباب الأطباء عندما يرون النماذج الكبيرة تُعرض على النيابة العامة وتخضع للحبس الاحتياطي ويتعرض للسجن فلن يقيم في الدولة.

وكان النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقدّم مشروع قانون المسؤولية الطبية، أكّد أنّ هناك تأخرًا في إصدار قانون المسؤولية الطبية الموجود في كل أنحاء العالم.

وقال أيمن في تصريحات تلفزيونية، إنّ قانون مزاولة المهنة لا يتضمن إلزام الطبيب بتوضيح البدائل والمضاعفات للمريض، موضحًا أن المستشفى تلزم المريض (في بعض التدخلات الطبية) بتوقيع إقرار مسؤولية كاملة.

وأشار إلى أن مشروع قانون (المسؤولية الطبية) يلزم الأطباء على توقيع بأنه شرح المضاعفات والإجراء، وأنه وصل لأقصى درجة للتشخيص الممكن ومن ثم يتخذ الإجراء.

