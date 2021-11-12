أكد الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين المنامة وواشنطن في العديد من المجالات، ومن أهمها المجالات الدفاعية والأمنية.. مشيرا إلى الدور البارز الذي تقوم به أمريكا في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

وأشار السفير البحريني - خلال مشاركته بمنتدى السفراء المنظم من قبل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS في الأمريكيتين ومقره واشنطن، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم الجمعة - إلى جهود البحرين السباقة لمحاكاة التطور العالمي في شتى المجالات، ومنها ما يتعلق بالقطاع المصرفي والمالي والتكنولوجيا المالية والقطاع السياحي والصناعي، مؤكدا متانة الشراكة البحرينية الأمريكية وإسهامها الملموس في دفع عجلة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، واستدل على ذلك بإنشاء منطقة تجارية أمريكية في مملكة البحرين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي في إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.

كما أكد على حيوية وانفتاح البيئة الاقتصادية التي تتمتع بها مملكة البحرين، مشيرا إلى خطة التعافي الاقتصادي التي تم الإعلان عنها مؤخرا، والمبنية على 5 أولويات، والتي تدعو إلى خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي وذلك من خلال تنفيذ 27 برنامجا.

جدير بالذكر أن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS الذي يقع مقره الرئيسي في المملكة المتحدة، له ثلاثة مكاتب إقليمية حول العالم، مكتب في المنامة والذي يغطي منطقة الشرق الأوسط، ومكتب في سنغافورة والذي يغطي منطقة جنوب شرق آسيا، ومكتب في واشنطن العاصمة ويغطي القارتين الأمريكيتين.

كما تستضيف مملكة البحرين بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية مؤتمرا سنويا تحت مسمى "حوار المنامة".