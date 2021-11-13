تأهل منتخب مصر رسميا إلى الأدوار الفاصلة لتصفيات كأس العالم 2022، بعد التعادل مع أنجولا بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي اقيم على ستاد 11 نوفمبر، ضمن حسابات الجولة الخامسة.

تقدم منتخب أنجولا بهدفين سجلهما هيلدر كوستا ومبالا نزولا من ركلة جزاء، قبل أن يقلص محمد النني الفارق قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز أكرم توفيق هدف التعادل لتصبح النتيجة 2-2.

ورغم تحقيق التأهل رسميا إلى الأدوار النهائية إلا أن منتخب مصر سجل أرقاما سلبية بسبب الاهداف التي تلقاها منتخبنا في الشوط الأول.

وجاءت أبرز الأرقام السلبية كالتالي:

1- ويعتبر هدف كوستا هو أول هدف يتلقاه منتخب مصر في الشوط الأول لمباراة رسمية منذ 3 أعوام حين كان تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، والتي كانت أمام منتخب تونس عام 2018 في الجولة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

2- وآخر مباراة رسمية أنهى منتخب مصر شوطها الأول متأخرا في النتيجة، فترجع إلى 7 أعوام مضت، تحديدا في الخامس عشر من نوفمبر 2014 أمام ضيفه السنغال، في الجولة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2015 تحت قيادة شوقي غريب.

3- وتعود آخر مرة تلقى فيها منتخب مصر هدفين قبل نهاية الشوط الأول، أمام السنغال ضمن مباريات الجولة الأولى لتصفيات كأس الأمم 2014.