شركة النفط الأرجنتينية «واي بي إف»: ارتفاع أسعار البنزين «غير مؤكد»

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قال بابلو جونزاليس الرئيس التنفيذي لشركة النفط الأرجنتينية العامة "واي بي إف"، في مقابلة مع محطة إذاعية "ايه إم 750 لا جارسيا" المحلية، إن الشركة قالت إنه لم يتم تأكيد الزيادات الفورية في أسعار البنزين، وإن الشركة تعمل على منع ارتفاع الأسعار على المدى القصير.

وأضاف: "لا يوجد شيء محدد بشأن الزيادات في أسعار البنزين"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وتعمل أمانة الطاقة على إطالة أمد ضرائب الوقود التي تؤثر على الأسعار مباشرة.

ويمكن أيضا أن يعالج الكونجرس هذه المسألة من خلال مشروع قانون تجري مناقشته بشأن المواد الهيدروكربونية.

وقد ترتفع أسعار البنزين إذا لم يتم تمديد صلاحية القانون بحلول نهاية الشهر الجاري.