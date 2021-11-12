أثار اللقطات المسجلة من الشركة الراعية للدوري المصري والخاصة بمباراة القمة الأخيرة بين الزمالك والأهلي والتي أنتهت بفوز الأخير بخماسية مقابل 3 أهداف العديد من علامات الاستفهام حول أنتماء بعض اللاعبين سواء للأهلي أو الزمالك.

الضحية تلك المرة هو محمد عبد الغني مدافع الزمالك والذي يرى البعض أنه كان يردد عبارات التشجيع مع جماهير الأهلي وهو الأمر الذي لم يكن واضحًا خلال اللقطات ولكن أصاب أنتماء اللاعب في مقتل.

عبد الغني والذي أنضم للزمالك وسط أتشار بعض الصور للاعب والتي ألتقطت له أثناء خوضه مباراة ودية ضد الأهلي بصحبة فريقه السابق أف سي مصر والتي ظهر فيها بصحبة نجله الذي كان يرتدي قميص الأهلي.

لم يكن عبد الغني الأول ولن يكون الآخير فالسوابق كثيرة وهنا نستعرض بعض المواقف التي أصابت العديد من اللاعبين في أنتمائهم.

محمد عبد الجليل

نجم الأهلي السابق والذي قدم معه مواسم رائعة وكان أحد أبنائه منذ قطاع الناشئين ولكنه بعد أزمة مع إدارة النادي الأهلي بسبب فوجيء الجميع بأنتقال اللاعب لصفوف الزمالك بصحبة زميله أيمن شوقي في صفقة أعتبرها البعض ردًا على الانتقال التاريخي لرضا عبد العال لصفوف الأهلي.

عبد الجليل أكد في العديد من اللقاءات التليفزيونية أنه شعر بالظلم بسبب رحيله عن الأهلي خاصة وأنه قدم موسم كبير مع الفريق.

وقال عبد الجليل في تصريحات سابقة أنه كان في انتظار في المباراة الأولى ضد الأهلي كان يرغب في توصيل رسالة لإدارة الأهلي أنه كان يستحق الاستمرار في الفريق.

وفي القمة الأولى حصل عبد الجليل على هتاف جماهيري من مشجعي الزمالك وهو منح اللاعب ثقة كبيرة وحماس في تحقيق الفوز للأبيض.

وفي الدقائق الأولى من المباراة أهدر عبد الجليل فرصتين محققتين لتشتعل المدرجات ويقرر بعدها أحمد رفعت المدير الفني للفريق خروج اللاعب بعد 15 دقيقة فقط من المباراة وسط فرحة جماهير الأهلي وغضب من اللاعب وسط إتهامات من الجهاز الفني بأن اللاعب أهلاوي ويهدر الفرص متعمدًا.

عبد الجليل لم يستمر كثيرًا مع الزمالك ورحل بعد موسم ونصف الموسم من ارتداء القميص الأبيض.

هاني سعيد

أحد أبناء الأهلي والذي قرر السفر لأوروبا ليرحل عن النادي وسط صدمة لدى الإدارة خاصة وأن اللاعب كان ينبأ بمستقبل كبير وفقًا لتقارير كل المدربين الذين تدرب تحت أمرتهم.

سعيد بعد أنتهاء رحلة الاحتراف عاد للدوري المحلي ولكنه فضل أن تكون بوابة المصري هي المحطة التي يقدم نفسه من خلالها محليًا.

وبعد موسم واحد أنتقل لصفوف الإسماعيلي ليقدم مع الفريق موسم مميز جعل ثنائي القمة يتنافسان على التعاقد مع اللاعب.

سعيد الذي قدم مواسم مميزة مع الدراويش وافق على عرض الزمالك ووقع على عقود ولكنه قرر عدم تجديد عقده والانتقال للزمالك ولكنه فوجيء بدخول الأهلي على خط المفاوضات للظفر بخدماته.

سعيد الذي أكد في تصريحات سابقة له أنه كان يرغب في الانتقال للأهلي بسبب خلافه مع ممدوح عباس رئيس الأبيض وقتها على الرغم من تفضيله لعرض الزمالك في البداية وتوقيعه على العقود.

القصة لم تنتهي هنا فاللاعب أختلف مع إدارة الزمالك وكان يرغب في الحصول على عقوده ولكن الامور تطورت ووافق اللاعب على تنفيذ عقده مع الزمالك خوفًا من الإيقاف.

الظهور الأول لسعيد في مباريات القمة شهدت تشجيع كبير من جماهير الأهلي للاعب والذي تعرض لإصابة أثناء الاحماء قبل المباراة ليتم استبداله وسط أحاديث كثيرة بسبب أهلاوية اللاعب.

سعيد أكد في تصريحات صحفية سابقة له أنه عاني طوال المواسم الـ3 التي عاشها في الزمالك بسبب الحديث المستمر عن أهلاويته داخل النادي.

ما بين عبد الجليل ورضا عبد العال والتوأم حسام وإبراهيم حسن وجمال عبد الحميد وغيرهم من نجوم المصرية من الذين دافعوا عن قميص الفريقين المؤكد أنه لا يوجد لاعب يتمنى فوز منافسه على حساب مستقبله.