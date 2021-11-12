وزير خارجية مالي: نحن بحاجة إلى معدات عسكرية من روسيا لمواجهة خطر المجموعات المسلحة

أعلن وزير خارجية مالي عبد اللاوي ديوب أن بلاده بحاجة عاجلة لمعدات عسكرية روسية، وخاصة الجوية منها، لمواجهة خطر المجموعات المسلحة.

وقال ديوب لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة: "بلادنا في حاجة لمعدات عسكرية خاصة الجوية منها لمواجهة خطر المجموعات المسلحة، التي تهدد مالي".

وأضاف: "نحتاج أيضا إلى تدريب قواتنا لتكون قادرة على استخدام هذه المعدات"، مشيرا إلى أن بلاده في حاجة عاجلة لهذه المعدات لتعزيز القدرات العسكرية والتقنية لقوات الدفاع والأمن ليتمكنوا من القيام بدورهم في حماية البلاد والدفاع عن وحدة أراضيه.

وأكد أن مالي تواجه خطر الإرهاب والجماعات المسلحة الأكثر تطرفا في العالم، مشددا على أن روسيا شريك استراتيجي يمكن الاعتماد عليه في هذا الأمر.