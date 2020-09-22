تقرير: هولندا تستعد لإغلاق جزئي اعتبارا من الغد

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قالت إذاعة "إن أو إس نيوز" الهولندية الوطنية، نقلا عن مصادر حكومية، إن هولندا تستعد لدخول إغلاق آخر بعد أن سجلت إصابات كورونا مستويات قياسية جديدة الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن البلاد ستدخل "إغلاقا جزئيا" سيشمل إجراءات لإغلاق الحانات والمتاجر والمطاعم بعد الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي غدا السبت. كما ستكرر الحكومة نصيحتها للعمل من المنزل قدر الإمكان.

وسيتم إتاحة توجيه الدعوة لأربعة أشخاص كحد أقصى للزيارة والتواصل الاجتماعي في المنزل. وسيتم فرض الإغلاق الجزئي لمدة ثلاثة أسابيع.

وتشهد الإصابات تزايدا في هولندا، حيث تم تطعيم نحو ثلثي السكان بشكل كامل.

وذكر المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة اليوم أنه تم تسجيل حوالي 16287 إصابة جديدة.

وسيوجه رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال مارك روته خطابا للبلاد في مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم بشأن الإجراءات الجديدة.