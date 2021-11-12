انطلق فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، مهرجان رالي الفراعنة الدولي للجري، الذى تنظمه هيئة تنشيط السياحة بالفيوم، بالتعاون مع إحدى الشركات السياحية، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وأعطى الأستاذ سيد الشورة مدير عام الآثار بالفيوم، إشارة البدء لانطلاق السباق، بحضور الدكتور معتز أحمد عبد الفتاح مدير عام السياحة، وعدد من القيادات الأمنية بالفيوم، واللواء جاسر رياض مدير شركة إيفنت سبورت المنظمة للسباق.

شارك في السباق 48 متسابقاً من 7 جنسيات مختلفة من دول (إنجلترا، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وأمريكا، وكندا، وإيطاليا، ومصر)، ويبلغ طول السباق مسافة 100 كيلو متر جرى تبدأ من أمام هرم هوارة بالفيوم، ثم السير في الطريق الزراعي على ترعة سقارة، مروراً بهرم اللشت حتى الوصول إلى هرم سقارة بمحافظة الجيزة، في وقت يستغرق من 8 إلى 9 ساعات.

الجدير بالذكر أن مسافة هذا السباق هي التى كان الملك الفرعونى "طهرقا" من الأسرة 25 الفرعونية، يدرب فيها جنوده على الجري، وهو ما سجلته إحدى الجداريات التى تم اكتشافها بواسطة العالم الأثرى أحمد موسى.

فيما أكد محافظ الفيوم أن استضافة الفيوم لمثل هذه الفعاليات، يسهم فى تنشيط حركة السياحة وتشجيع الأجانب على زيارة مصر بشكل عام، والفيوم بشكل خاص، لافتاً إلى أن مشاركة المتسابقين الأجانب فى هذا السباق خير دليل على احترام العالم لمصر وحضارتها وتأكيد أن مصر ستظل دائماً وأبداً واحة الأمن والأمان.

كما أكد المحافظ حرص المحافظة على استغلال المقومات الطبيعية والأثرية التى تتمتع بها، خاصة ذات الطابع السياحي الفريد، وتنويع المنتج السياحى لجذب المزيد من حركة السياحة الوافدة.