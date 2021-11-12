وزير التعليم العالي يلتقي وزيري التعليم البحريني والإماراتي والمدير العام للإيسيسكو

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين، حيث تطرق اللقاء إلى تجربة مصر الرائدة في إنشاء الجامعات والبرامج الأكاديمية الجديدة التي تواكب سوق العمل، على هامش مشاركته وإلقاء كلمة مصر في الدورة 41 للمؤتمر العام لليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد عبدالغفار على وضع كافة الإمكانيات في المجال الأكاديمي، لتعزيز التعاون العلمي المشترك مع مملكة البحرين الشقيقة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ماجد بن علي النعيمي بالنهضة الحديثة التي تشهدها مصر في كافة المجالات، وطلب قائمة بأسماء الجامعات الحكومية والأهلية والدولية التي تقدم برامج دراسية حديثة لتأهيل خريجيها لسوق العمل، ولاسيما في مجالي الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، وذلك لإرسال عدد من الطلاب البحرينيين للدراسة بتلك الجامعات، كما طالب بدعم الجامعات في البحرين بعلماء مصريين في التخصصات الحديثة، وتوفير عدد من المستشارين القانونين للعمل بالجهاز الإداري لمملكة البحرين.

وفي سياق متصل، التقى خالد عبدالغفار بالدكتور حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم والدكتورة نوره الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد اللقاء عمق العلاقة الأخوية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يأتي التعاون في المجال الأكاديمي والثقافي بين الدولتين كأحد أسس هذه العلاقة الوطيدة، كما أشاد الجانبان بأشكال التعاون والتنسيق الدائم داخل المجموعة العربية باليونيسكو بما يخدم مصلحة الأمة العربية.

ووجه عبدالغفار الدعوة للجانب الإماراتي لحضور النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي GFHS، والمقرر إقامته خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتزامن مع استضافة مصر الدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، فيما قدم الجانب الإماراتي التهنئة للوزير بمناسبة فوز مدينة دمياط بجائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021.

كما التقى الدكتور خالد عبدالغفار بالدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" حيث تناول اللقاء الترتيب لاستضافة مصر للمؤتمر العام والمجلس التنفيذي للمنظمة في شهر ديسمبر 2021.

وتناول الاجتماع مناقشة الموضوعات المقترحة التي ستُقام على هامش المؤتمر العام، وتشمل: عام الإيسيسكو للمرأة بمشاركة سيدة مصر الأولى، برنامج الإيسيسكو للمهنين الشباب، القمة الأولى والثانية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بمنظمة التعاون الإسلامي، المنتدى الإقليمي الأول للعلم المفتوح في الدول العربية، ومناقشة آخر المستجدات حول جدول أعمال المؤتمر والترتيبات الخاصة به.