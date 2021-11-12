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تجديد حبس تاجر مخدرات في البدرشين

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 1:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 1:12 ص

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عاطل لحيازتة كمية من مخدر الحشيش في منطقة البدرشين بقصد الإتجار بها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، قد تلقى بلاغا يفيد بقيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة، متخذا من محل اقامته مسرح لمزاوله نشاطه الإجرامي.

وبعمل التحريات تبين صحه ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي المتهم، وبحوزته 10 قطع من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها علي عملائه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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