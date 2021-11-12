يحل ذكرى ميلاد الفنانة هند رستم، اليوم الجمعة، حيث ولدت في 12 من شهر نوفمبر لعام 1931م، في حين توفيت في 8 أغسطس لعام 2011م، عن عمر يناهز الـ80 عاما.

بدأت هند رستم حياتها الفنية ككومبارس صامت في 8 أفلام، بدأتها بمشهد ركوب الخيل في فيلم غزل البنات، حتى تحدثت لأول مرة في فيلم الستات ميعرفوش يكدبوا.

بدأ يلمع نجم رستم عندما شاركت في فيلم أزهار وأشواك مع الفنان يحيى شاهين في عام 1964، الذي كان سببا في تحول حياتها تماما.

وصلت نجومية هند إلى ذروتها عندما قدمها المخرج حسن الإمام في عدد من أهم أفلامها منها ابن حميدو، صراع في النيل، ولا أنام، بينما يعتبر فيلم باب الحديد نقلة نوعية في مشوارها الفني، لأنه أبرز مواهبها التمثيلية بعيدا عن شهرتها بآداء أدوار الإغراء.

قدمت هند خلال مشوارها الفني عشرات الأفلام الناجحة على رأسها، إشاعة حب، شفيقة القبطية، الزوج العازب، والخروج من الجنة، بينما اختتمت مسيرتها الفنية بفيلم حياتي عذاب الذي قدمته عام 1979م مع الفنانين عادل أدهم وعمر الحريري، ثم اعتزلت الفن ورفضت الظهور في أي أحداث عامة.

وفيما يلي نعرض مجموعة من الصور النادرة التي قد تكون لم ترها من قبل لمارلين مونرو الشرق، هند رستم.