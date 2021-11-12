أجابت المطرب شذى حسون على سؤالٍ وجهته لها الإعلامية بوسي شلبي قالت فيه "مين عملك عمل ماتجيش مصر".



وقالت خلال لقائها ببرنامج "ليالي ten" على شاشة "ten"، مساء الجمعة: "لا مفيش عمل.. كويس إني جيت دلوقتي وشوفت الصدى الجميل".



وأضافت أن اليوم الأول لزيارتها أثار ضجة بسبب الفستان الذي ارتدته، لكنّها عقّبت :"ده كان خير بسبب الإنترفيوهات اللي عملتها".



من جانبه، ذكرت بوسي شلبي أن حظ شذى مع مصر "غريب"، وأن شهرتها فيها لا علاقة لها بموهبتها لكن كانت متعلقة بأمور أخرى.



وتابعت: "التريند في مصر له مقاييس مختلفة.. شذى اتشهرت في مصر مرتين بحاجات ملهاش علاقة بالغناء ولا بالموهبة".



