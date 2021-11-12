 مين عملك عمل ماتجيش مصر؟.. شذى حسون تجيب على سؤال بوسي شلبي (فيديو) - بوابة الشروق
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مين عملك عمل ماتجيش مصر؟.. شذى حسون تجيب على سؤال بوسي شلبي (فيديو)

شذى حسون
شذى حسون
أحمد علاء
نشر في: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 10:27 م | آخر تحديث: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 10:27 م
أجابت المطرب شذى حسون على سؤالٍ وجهته لها الإعلامية بوسي شلبي قالت فيه "مين عملك عمل ماتجيش مصر".

وقالت خلال لقائها ببرنامج "ليالي ten" على شاشة "ten"، مساء الجمعة: "لا مفيش عمل.. كويس إني جيت دلوقتي وشوفت الصدى الجميل".

وأضافت أن اليوم الأول لزيارتها أثار ضجة بسبب الفستان الذي ارتدته، لكنّها عقّبت :"ده كان خير بسبب الإنترفيوهات اللي عملتها".

من جانبه، ذكرت بوسي شلبي أن حظ شذى مع مصر "غريب"، وأن شهرتها فيها لا علاقة لها بموهبتها لكن كانت متعلقة بأمور أخرى.

وتابعت: "التريند في مصر له مقاييس مختلفة.. شذى اتشهرت في مصر مرتين بحاجات ملهاش علاقة بالغناء ولا بالموهبة".


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