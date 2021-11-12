أجويرو يكشف حقيقة اقترابه من الاعتزال

علق سيرجيو أجويرو، مهاجم برشلونة، على الشائعات التي تدور حول اقترابه من اعتزال كرة القدم بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وكانت إذاعة «راديو كتالونيا» قد أفادت أن أجويرو قد يضطر لاعتزال كرة القدم بعدما كشفت الفحوصات الأخيرة التي خضع لها عن أن الأمور أكثر سوءًا مما أعلنه برشلونة بأن اللاعب أمامه 3 أشهر قبل العودة مجددًا للملاعب، وأن المهاجم الأرجنتيني يعاني من عدم انتظام ضربات القلب، وهو ما من شأنه أن يعرض حياته المهنية كلاعب كرة قدم لخطر كبير.

ورد أجويرو على تلك الأنباء عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا:" بالنظر إلى الشائعات، أخبرتهم أنني أتبع إرشادات أطباء النادي، وأجري الفحوصات وأخضع للعلاج، وأرى تقدمي في غضون 90 يومًا دائمًا إيجابية".

تعود الواقعة لأكتوبر الماضي عندما غادر أجويرو مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، التي أقيمت في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، قبل 40 دقيقة من نهايتها.

ونقل أجويرو إلى إحدى المستشفيات من أجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية، قبل أن يصدر برشلونة بيانا رسميا يؤكد فيه معاناة اللاعب من مشاكل في الصدر، وهو ما تسبب في عدم إكماله لموقعة ألافيس.