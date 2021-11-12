الرضاعة الطبيعية في زمن كورونا: لبن الأم خال من الفيروس

يؤكد دائما الأطباء على أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل، تلك العملية الحيوية التى تضمن للطفل غذاءه بعد لحظات من ولادته وتمنحه الأمان الحقيقى للمرة الأولى عندما يلامس جلده جلد أمه بل وتبدو ملازمته لها فى حجرة نومها من الأمور الضرورية فى البداية لتهدأ نفسه وتستقر أحواله. ترضع الأم لطفلها لبنها فقط ولا شىء غيره خلال الستة أشهر الأولى ولا تبدأ فى إضافة بعض ألوان الطعام الأخرى إلا بعد تمامها.

فماذا يمكن أن يحدث إذا أصيبت الأم بعدوى كوفيد ١٩ وهل سيحظر على الأم إرضاع طفلها؟

< توصيات الصحة العالمية فى دليلها الصادر ١٣ مارس ٢٠٢٠ تشير إلى ضرورة ألا تتوقف الأم عن إرضاع طفلها وإن أصيبت بعدوى كوفيد ١٩ لها أن تتخذ الاحتياطات الاحترازية لمنع العدوى عن طريق مجرى التنفس أو التلامس بالأيدى.

اتخذت الصحة العالمية قرارها بعد ثبوت أن لبن الأم المصابة بعدوى كوفيد ١٩ خال تماما من الفيروس.

< منظمات طبية أخرى كان لها رأى آخر: فى الصين أوصوا بفصل الرضيع عن أمه أسبوعين. بينما مركز مراقبة الأمراض والوقاية منها أوصى أيضا بفصل الرضيع عن أمه لكنه عاد وتراجع وقرر أنه يمكنها إرضاعه والاحتفاظ به فى غرفتها على أن يتم فصلهما بمسافة ٢ متر مع أخذ كل الاحتياطات المعروفة.

أما الكلية الملكية لأمراض النساء والتوليد فتنصح أيضا بعدم فصل الأم عن وليدها لأن لبن الأم خال من الفيروس.

< على الأم بالطبع أن تنتبه لضرورة غسل يديها باستمرار خاصة قبل الرضاعة، أما إذا غسلت أو عطست على صدرها فيجب عليها الاستحمام وغسل صدرها إلى جانب تطهير كل الأسطح حولها أو تلك التى قد تلامسها دون قصد.

< على الأم أن ترتدى الكمامة أثناء إرضاع طفلها وتوخى الحذر بعدم العطس أو السعال، أيضا إذا ما كان عليها اعتصار الثدى للحفاظ على اللبن فى زجاجات لوقت الحاجة له.

< إذا ما كان ضروريا الاحتفاظ باللبن لوقت الحاجة يراعى جيدا قواعد النظافة العامة ويحفظ اللبن فى زجاجات بالثلاجة لحين استعماله. يفضل بالطبع إعطاؤه للرضيع إما باستخدام الحقنة أو المعلقة، إذ يصعب تطهير زجاجة الرضاعة العادية.