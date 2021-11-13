 باحثة بالمركز المصري للفكر: نعاني فقرا مائيا.. وغياب الوعي سبب الأزمة - بوابة الشروق
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باحثة بالمركز المصري للفكر: نعاني فقرا مائيا.. وغياب الوعي سبب الأزمة

المياه بالمنزل
المياه بالمنزل

نشر في: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 11:47 م | آخر تحديث: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 11:47 م
أكدت أمل اسماعيل الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أنَّ مصر من الدول التي تعاني من شح وفقر مائي.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي ابراهيم عيسى، على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة: "نحن بالفعل في أزمة حقيقة سببها الزيادة السكانية وإهدار المياه"، موضحة أنّ موارد مصر المائية حوالي 65 مليار متر مكعب سنويًّا بينما تحتاج فعليًّا إلى 114 مليار كعب من المياه سنويا.

وأوضحت أنّ الجهات المعنية بالدولة وضعت خططًا للتغلب على نقص الموارد المائية، ولأول مرة نضع خطة فى مصر لتحقيق التنمية المستدامة فى ملف المياه، موضحة أن الري التقليدي وهدر المياه وراء أزمة الفقر المائي فى مصر.

وتابعت: "غياب الوعي وراء استمرار أزمة الفقر المائي فى مصر ولابد أن يغير الفلاح من وسائل الري التقليدية وبعض الزراعات كما يجب عدم الإسراف في الاستخدام المنزلي للمياه".

وأكّدت أهمية دور محطات التحلية التي تقوم بها الدولة لكنّها أشارت إلى أن تكلفة محطات التحلية مرتفعة للغاية.

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