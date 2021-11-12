 أحمد السقا عن التوسط لمشاركة ابنه ياسين في مسلسل أحمس: ورب الكعبة ما حصل - بوابة الشروق
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أحمد السقا عن التوسط لمشاركة ابنه ياسين في مسلسل أحمس: ورب الكعبة ما حصل

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 5:00 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 5:00 ص

نفى الفنان أحمد السقا، أن يكون قد توسط لمجاملة ابنه ياسين للمشاركة في مسلسل أحمس.

وقال خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس: "ورب الكعبة ما حصل.. أنا عرفت وهو رايح أول يوم تصوير".

واستشهد السقا على ذلك بالشركة المنتجة والمخرج حسين المنباوي والفنان عمرو يوسف، ودعا للتأكد منهم.

وأجاب السقا على سؤاله عن عدم تمثيل ابنه ياسين معه حتى الآن، قائلًا: "يمثّل معايا ليه.. يخلص دراسته ويشق طريقه بمعرفته.. لو ربنا إداني العمر وكتب له التوفيق أكيد هنمثل مع بعض".

وأكّد أن ابنه يملك موهبة كبيرة ويحب التمثيل والإخراج وكتابة السيناريو، ويدرس الأقسام الثلاثة.

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