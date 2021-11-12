أحمد السقا يكشف حقيقة اعتذاره عن فيلم الكنز بسبب محمد رمضان

نفى الفنان أحمد السقا، أن يكون قد انسحب من المشاركة في فيلم الكنز بسبب الفنان محمد رمضان.

وقال السقا خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أنه اعتذر عن عدم المشاركة في الفيلم، لكن ذلك كان قبل دخول رمضان للعمل.

وأضاف أنّ تغييرات أجريت على "سكربت" الفيلم فقرر الاعتذار للمخرج شريف عرفة، الذي تقبل الاعتذار بـ"منتهى الود" على حد تعبير السقا.

وأشار إلى أن دوره في العمل كان شخصية بشر، التي قدّمها الفنان محمد سعد، الذي قال عنه: "أنا بحبه جدًا، وهو عشرة عمري وأخويا".

والكنز فيلم تاريخي صدر عام 2017، من إخراج شريف عرفة، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج وليد ضبري، ومن بطولة محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، أحمد حاتم، أمينة خليل، روبي.