توقيع مذكرة تفاهم في مجال الكهرباء بين موريتانيا والمغرب

وقعت شركة الكهرباء القومية الموريتانية والمكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب في العاصمة الموريتانية نواكشوط مذكرة تفاهم.

وذكر بيان رسمي لوزارة الطاقة الموريتانية أن المذكرة التي وقعها الشيخ ولد بده مدير عام الشركة القومية الموريتانية للكهرباء مع عبد الرحيم حفيظي المدير العام للمكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب ستشكل إطارا توافقيا للتعاون بين المؤسستين في تسيير شتى مكونات المنظومات الكهربائية.

وجاء توقيع المذكرة في ختام زيارة المدير العام للمكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب وكبار معاونيه لموريتانيا وهي زيارة مكنت من اجراء مباحثات بين الوفد المغربي ووكيل وزارة الطاقة الموريتانية السيد عبدول مامادو ومدير عام الكهرباء الموريتاني المهندس ابراهيم عبد الله والمدير العام للشركة الموريتانية القومية للكهرباء الشيخ ولد بده.