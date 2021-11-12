قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني صباح اليوم الجمعة بتصعيد محمد أشرف «كوتو» حارس مرمى فريق الشباب للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية اليوم للثلاثي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ومحمد أشرف الذي تم تصعيده للمشاركة في المران.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الخميس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة خمسة أيام، عقب الفوز على الزمالك 5-3 في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

والمعروف أن الأهلي يتصدر قمة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بنتيجة هدف مقابل لا شيء، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.