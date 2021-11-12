قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ أعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد قدّموا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عددًا من المطالب عبر مذكرة مكتوبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي يُقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور ضياء رشوان، عبر شاشة "etc"، مساء الخميس، أن بعضًا من هذه المطالب يمكن تنفيذه، وقد وجه الدكتور مدبولي بتنفيذه على الفور، وتوفير بعض الاعتمادات المالية للخدمات.

وأشار إلى أن المبالغ المالية المطلوبة لبعض المطالب تفوق قدرة الحكومة على تلبيتها في الوقت الحالي، غير أنَّ رئيس مجلس الوزراء وجّه بالبحث عن مشروعات بديلة.

وتابع: "من الصعب الوصول لدرجة الكمال لكنّنا نبحث بدائل.. ربما نجد أن أحد المشروعات يكلف كثيرًا ربما البحث بطرق غير تقليدية عن بديل لهذا المشروع يوفّر علينا الأموال".

وأوضح أن المساحة الشاسعة لمحافظة الوداي الجديد (44% من مساحة مصر) يقطنها أقل من 300 ألف نسمة، مؤكدًا الرغبة في تغيير هذا الواقع.

وشدد على ضرورة أن تُصبح الوادي الجديد محافظة جاذبة لأنها تمتلك كل المقومات لتكون محافظة جاذبة، مؤكّدًا أن درجة الأمن مرتفعة للغاية هناك.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، مشروع توصيل الغاز الطبيعى إلى 14 ألف منزل بالخارجة، وافتتح مركز تحويل السيارات للغاز الطبيعى، وتفقد مشروع مبادرة إنتاج الحرير والصوب الزراعية والاستزراع السمكى، وتفقد أعمال إنشاءات جامعة الوادى الجديد، وافتتح ممشى الدراجات وشهد إنطلاق ماراثون الدراجات.

وتشمل الزيارة افتتاح مركز خدمات المستثمرين ، وافتتاح المدرسة اليابانية، وتفقد كلية الطب، وافتتاح مكتب بريد الخارجة، وتفقد مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، وتفقد مجمع تمور الوادى الجديد، وحضور مراسم انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى جولة على المشروعات التنموية المختلفة، وتفقد مشروع فوسفات أبوطرطور، وعرض لأعمال المشروع القائم عليه شركة فوسفات مصر، وعرض مقترح إعادة تأهيل خط سكة حديد أبوطرطور - سفاجا .