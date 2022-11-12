وزيرا خارجية أمريكا وأوكرانيا يلتقيان في كمبوديا

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم السبت، في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - في بيان تلقت نسخة منه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)- "ناقش بلينكن التزام الولايات المتحدة الراسخ بشأن مساعدة أوكرانيا في التخفيف من آثار الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية الحيوية، إلى جانب تسريع جهود المساعدة الإنسانية والخاصة بفصل الشتاء.

وأكد الوزيران مجددا على أهمية تجديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب قبل انتهائها في 19 نوفمبر الجاري، ودورها في دعم الأمن الغذائي العالمي.

كما بحث بلينكن وكوليبا استمرار فعالية أوكرانيا في ساحة المعركة، حيث جدد وزير الخارجية الأمريكي تأكيده أن توقيت ومضمون أي إطار تفاوضي لا يزال قرار خاص بكييف.