انهيار مبنيين في مدينة ليل بشمالي فرنسا

انهار مبنيان في شارع مزدحم بوسط مدينة ليل بشمالى فرنسا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وأصيب شخص وفقد آخر.

وذكرت دائرة الإطفاء أن عملية الإنقاذ شملت وحدات متخصصة و40 مركبة طوارئ. وتم انتشال شخص تعرض لإصابة طفيفة من أسفل الأنقاض بعد ساعات من البحث.

وذكرت صحيفة "لا فوا دو نورد" أن رجلا آخر ما زال في عداد المفقودين.

وحدث الانهيار في نحو الساعة 0915 صباحا (0815) في شارع يتردد عليه كثير من السياح الذين يتسوقون طوال اليوم، خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع.

وأضافت الصحيفة أنه كانت هناك أعمال تجديد تجري في أحد المبنيين المتجاورين اللذين لا يبعدان كثيرا عن الميدان الرئيسي التاريخي. وبعد الانهيار جرى تطويق المنطقة على نطاق واسع، كما تم إخلاء فندق مجاور.

وأفادت مارتين أوبري رئيسة البلدية أنه جرى إخلاء أحد المبنيين بالفعل بعد منتصف ليل الجمعة/السبت، بعدما لاحظ شخص وصل في وقت متأخر من المساء تشققات كبيرة في المبنى.

وفتح القضاء تحقيقا في الحادث. وشكر وزير الداخلية جيرار دارمانان دائرة الإطفاء على جهودها، والطالب الذي نبه السلطات ليلا على ما قام به من تصرف ينم عن حدة الذهن وسرعة البديهة .

وشهد مصور من الصحيفة الانهيار بينما كان في طريقه إلى مكتب التحرير. وسقطت أول صخور من واجهة مبنى ثم انهار المبنيين.