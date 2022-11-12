نشطاء يطالبون بايدن بتناول اضطهاد الأيغور في اجتماعه مع الرئيس الصيني

دعا نشطاء حقوقيون الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى تناول اضطهاد أقلية الأيغور، في شمال غرب الصين، خلال اجتماعه مع الرئيس الصيني، شي جين بينج.

وذكرت صوفي ريتشاردسون، مديرة شؤون الصين في منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومقرها نيويورك أنه عندما يجتمع الزعيمان في جزيرة "بالي" الإندونيسية بعد غد الإثنين، يجب أن يؤكد بايدن أن الولايات المتحدة تلتزم بإجراء تحقيق دولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة الصينية.

ويأتي الاجتماع قبل قمة "جي20 بالي" في منطقة "نوسا دوا" التي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، وسيكون أول اجتماع بين الرئيسين، منذ أن تولى بايدن منصبه.

وذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن السلطات الصينية أخضعت مليون من الأيغور وغيرهم من المسلمين الأتراك لـ"اضطهاد ثقافي واعتقال تعسفي" في شينجيانج، التي كانت تعرف سابقا باسم "تركستان الشرقية".

وتتهم القيادة الصينية الأيغور في المنطقة بالانفصال والتطرف والإرهاب، بينما تشعر الأقلية المسلمة بالقمع السياسي والديني والثقافي.