توافد الآلاف على شواطئ الغردقة من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة على الشواطئ، اليوم الجمعة، لحضور حفل الفنان أحمد شيبه، والذي استضافته مدينة الغردقة وذلك بهدف تشجيع وتنشيط السياحة على الشواطئ المفتوحة.

وكشف الفنان أحمد شيبة، في تصريحات صحفية، أن حفل اليوم بحضور الآلاف هو رد قوي على أن مصر بخير وأن المصريين لا يفرقهم أحد، مؤكدا أن مصر قوية بجيشها وشعبها وشرطتها.

الحفلة خير رد للمصريين

وأشار سامح جمعة، الخبير السياحي بفنادق البحر الأحمر، بأنه تم تنظيم حفلة الفنان أحمد شيبة، اليوم الجمعة، ولاقى ذلك توافد الآلاف من السائحين الأجانب والمصريين من نزلاء الفنادق السياحية بالغردقة وذلك خير رد للدعوات المزعومة للكارهين لمصر على أن مصر بخير.

ومن جهته، أشار عاطف البيه، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة، بأن حفل الفنان أحمد شيبه، رفع نسبة الإشغالات بالفنادق اليوم الجمعة، إلى 100% في معظم فنادق الغردقة، لافتا إلى أن توافد الآلاف من المواطنين على حفل هو خير دليل على وعي المصريين وحبهم لمصر.