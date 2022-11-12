 كوليرا لبنان.. تلقيح 26267 شخصا في اليوم الأول للحملة - بوابة الشروق
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كوليرا لبنان.. تلقيح 26267 شخصا في اليوم الأول للحملة

أ ش أ
نشر في: السبت 12 نوفمبر 2022 - 9:03 م | آخر تحديث: السبت 12 نوفمبر 2022 - 9:03 م

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تلقيح 26267 شخصًا ضد الكوليرا، اليوم السبت، خلال فعاليات اليوم للمرحلة الأولى للخطة الوطنية للتلقيح ضد الوباء الذي ظهر في لبنان في 5 أكتوبر الماضي ووصل إلى أكثر من 3150 شخصًا بين إصابات مؤكدة ومشتبه بها وأدى لوفاة 18 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية - في بيان لها اليوم- أن حصيلة اللقاحات التي تمت عن طريق الفم اليوم تركزت في المناطق المستهدفة في 4 محافظات و6 مناطق و19 بلدة ومخيم نهر البارد للنازحين السوريين، من خلال 139 فريقًا ميدانيًا للشركاء في الصليب الأحمر اللبناني وعدد من الجمعيات الأهلية.

وأبدى وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، ارتياحه للإقبال على أخذ اللقاح بما يسهم في تحقيق الحماية والمناعة المجتمعية، مثنيًا على جهود فرق التحصين الميدانية، ومؤكدًا أن ما تم تحقيقه في هذا اليوم الأول محفز على المضي قدما في الحملة الوطنية لتحصين أكثر من 70% من سكان المناطق الأكثر عرضة للوباء.

وكان لبنان قد حصل على 600 ألف جرعة لقاح للكوليرا بدعم من منظمة الصحة العالمية أول أمس الخميس.

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