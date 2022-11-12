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قالت ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن مواجهة تغير المناخ تلعب دورا في تحقيق الأمن الغذائي.

وأضافت خلال جلسات يوم التكيف والزراعة ضمن فعاليات قمة المناخ COP27، اليوم السبت، أنه من الضروري الانتقال من مرحلة الأقوال إلى الأفعال والتنفيذ، مؤكدة النظر إلى الأعباء الإنسانية الناجمة عن تحدي تغير المناخ.

ونوهت بأن صانعي السياسات من كل الجهات عليهم معالجة المخاطر الناجمة عن قضايا تغير المناخ في أقرب وقت، والعمل على مواجهة الخطر دون مخاطرة.

وأشارت إلى ضرورة وصول التمويلات الاقتصادية إلى المجتمعات المتأثرة والمتضررة من تغير المناخ.

ورأت أن هناك حاجة كبيرة للالتزام بالشفافية في تنفيذ التعهدات، مؤكدة الحاجة للتعامل مع مختلف الجهات بما يجعل المساعدات أكثر فاعلية وتصل للمستحقين بالفعل.

وتتواصل فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة دولية واسعة.

وانطلقت اليوم السبت، فعاليات يوم "التكيف والزراعة”، في المنطقة الخضراء، تحت شعار "لنشارك معًا في صنع مستقبل أفضل لكوكبنا".

ويناقش يوم "التكيف والزراعة"، القضايا المُلحة والمتعلقة بالزراعة المستدامة، وأنظمة الغذاء، ومحاولة التكيف مع آثار التغيرات المناخية التي تهدد هذا القطاع.