قرر قاضي المعارضات بمركز مشتول السوق بالشرقية، اليوم السبت، تجديد حبس شاب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، للمرة الثانية؛ لاتهامه بقيادة سيارته برعونة ودهس طفلين شقيقين، والتسبب في وفاة أحدهما جراء الحادث.



كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية (توك توك)، ما أسفر عن إصابة كلٍ من: ياسين محمود سعيد عثمان، تلميذ في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة أبو سالم التجريبية بمشتول السوق، مقيم بمركز مشتول السوق، وشقيقه محمد، 11 سنة.



بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أنه أثناء استقلال الطفلين دراجة بخارية (توك توك) في طريقهما إلى مدرستهما صباح يوم الحادث، صدمتهما سيارة مسرعة يقودها شاب برعونة، ما أسفر عن إصابتهما، فيما جرى نقل الطفلين إلى المستشفى، ولفظ الأول أنفاسه الأخيرة بعد 4 أيام من الحادث متأثرًا بإصابته.



جرى ضبط قائد السيارة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبسه على ذمة التحقيق.