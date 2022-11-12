مرتضى: كهربا كلاعب أفضل من الخطيب 100 مرة

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يرى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، أفضل من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي.

وأكد مرتضى تمسك ناديه بحقه في قضية محمود كهربا، الذي رحل عن القلعة البيضاء في وقت سابق دون إذن الإدارة، رغم ارتباطه بعقد.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الزمالك»: «رسالتي لمحمود كهربا أنه دمر نفسه، حيث تحول من لاعب دولي متألق للاعب موقوف، ولم يشارك في المباريات لمدة موسم».

وأضاف: «أشفق على كهربا.. كان يقول لي في الزمالك "أنت تعاملني مثل والدي"، وخرج على سبيل الإعارة لاتحاد جدة السعودي، وحصل الزمالك على 120 مليون جنيه».

وتابع: «محمود الخطيب، رئيس الأهلي، أضاع كهربا.. وأرى أن كهربا أفضل من الخطيب كلاعب 100 مرة».

وأتم: «محمود كهربا قضيته حسمت لصالح الزمالك، واللاعب مطالب بمليوني دولار، إلى جانب فوائد الغرامة بنسبة 5% سنويا، تضاف من يونيو 2019».