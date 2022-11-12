مدافع إنتر يعرب عن خيبة أمله لعدم تواجده مع المنتخب الألماني في المونديال

أعرب روبين جوسينز مدافع فريق إنتر ميلان الإيطالي، عن خيبة أمله لعدم تواجده في قائمة المنتخب الألماني المشاركة في كأس العالم 2022 بقطر، والتي اختارها المدير الفني هانسي فليك، ولكنه قال إنه يتفهم القرار.

وقال جوسينز لصحيفة "راينيشه بوست" اليوم السبت:"بالطبع يمكنني تفهم أسباب فليك، ومع ذلك، كنت أتمنى التواجد في القائمة، كنت قريبا للغاية، حلم حياتي انتهى بالنسبة لي وهذا مؤلم".

وكان جوسينز جزء من الفريق الذي شارك في يورو 2020، ولكن سيتم استبداله بديفيد راوم، لاعب لايبزج، وكريستيان، لاعب فرايبورج.

ولم يتفاجأ اللاعب بعدم تواجده في القائمة حيث تعرض لإصابات كثيرة ولم يكن قادرا على إظهار إمكاناته في إنتر ميلان منذ انتقاله معارا من أتالانتا.

وأتم جوسينز :" لدي شعور، أنني لم أصل لإمكاناتي حتى الآن. في التدريبات أرى أن لدي ما احتاجه للعب بشكل أساسي في صفوف إنتر ميلان".

ويبدأ المنتخب الألماني حملته في المونديال بمواجهة المنتخب الياباني يوم 23 نوفمبر.