كييف تبحث عن جنود روس بالزي المدني بعد استعادة خيرسون

بعدما أصبحت خيرسون بيد جيش أوكرانيا، إثر انسحاب القوات الروسية منها، شرعت كييف فيما أسمته بـ"إجراءات تحقيق الاستقرار والبحث عن جنود روس خلعوا بزاتهم العسكرية وتخفوا بين المدنيين".



وقالت الاستخبارات الأوكرانية إنها تعتقد أن بعض الجنود الروس بقوا في الخلف وتخلوا عن زيهم العسكري بارتداء ملابس مدنية لتجنب اكتشافهم، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، السبت.



وعادة ما تجري عمليات إعادة الاستقرار في أعقاب سيطرة القوات العسكرية على مناطق مدنية كانت بيد الأعداء، لكن السلطات الأوكرانية لم تخض في التفاصيل أكثر.



ويعزى التحرك الأوكراني بخصوص البحث عن جنود متخفين إلى عدة أسباب هي:



لا يزال حوالى 70% من منطقة خيرسون الكبرى تحت السيطرة الروسية.



انسحاب قوات روسيا إلى الضفة الشرقية من نهر دنيبر من خيرسون، أي أنها لم تبتعد كثيرا عن المدينة.



وجود مخاوف تشير إلى أن الانسحاب الروسي قد يكون فخا.



وفي 15 مارس الماضي، سيطر الجيش الروسي على خيرسون بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب.



وانتهت سيطرة موسكو على خيرسون، العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولى عليها الجيش الروسي في الحرب، أمس الجمعة، علما بأنها سقطت في أيدي الروس.