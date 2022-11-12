ووكر غير جاهز رغم ضمه في قائمة المنتخب الإنجليزي المشاركة بالمونديال

يتوجه كايل ووكر إلى بطولة كأس العالم، بدون خوض أي مباراة في آخر ستة أسابيع بعدما استبعد من قائمة فريقه مانشستر سيتي في المباراة المقبلة أمام برينتفورد المقرر إقامتها اليوم السبت.

ولم يلعب الظهير الأيمن للمنتخب الإنجليزي منذ إصابته في الفخذ والتي احتاجت بعدها لتدخل جراحي في مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد يوم 2 أكتوبر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن الإصابة لم تمنع جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، من ضمه في القائمة التي ستشارك في المونديال.

كما تواجد في القائمة أيضا كالفين فيلبس، لاعب وسط مانشستر سيتي، رغم أنه شارك في مباراة تشيلسي الأخيرة بكأس الرابطة منتصف الأسبوع الماضي، بعد غيابه لمدة شهرين بسبب إجراء جراحة في الكتف، ولعب فيليبس 14 دقيقة فقط هذا الموسم.

وقال جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي :" شاهدتم كالفين في المباراة الأخيرة، هو جاهز، كايل – ليس بعد".

وأضاف :" إنه اختيار جاريث ساوثجيت وأنا أدعمه، مئة بالمئة قراره، أنا لم أتدخل".

وأكد :" بعد مباراة الغد، سينتمي اللاعبون لمنتخباتهم الوطنية، لا ينتمون إلينا، لست قلقا على الإطلاق".

وكان جوارديولا ، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي، حذرا بشأن إمكانية عودة إيرلنج هالاند للتشكيل الأساسي للفريق.

وقال جوارديولا :" سنرى، لدينا مران مساء اليوم إنه تحسن عن السابق".

وينتهي عقد جوارديولا بنهاية الموسم الجاري، ولكن النادي والمدرب يشعران بالراحة بشأن الموقف، كما أن مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق لا يرغب في مناقشة هذا الأمر علانية.

ومن الممكن أن تقدم فترة التوقف بسبب المونديال فرصة لكل الأطراف لمناقشة مستقبل المدرب، ولكنه أعطى تلميحا بسيطا بشأن ما سيحدث.

وأتم:" قلت عدة مرات، لا أتحدث عن هذا. كل شيء تحت السيطرة. إنه مثالي. سنتخذ القرار، مع النادي، في اللحظة المناسبة".